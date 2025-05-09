На Харківщині через ворожі обстріли та вибух поранено 6 людей, серед них дитина

Протягом доби російські війська обстріляли Харківську область, поранивши 5 людей у Великих Проходах та Куп’янську. У Зарічному 11-річний хлопчик постраждав від вибуху. Про це повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали 2 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілу в селі Великі Проходи Дергачівської громади поранені троє людей, у місті Куп’янськ - двоє. У селі Зарічне Старосалтівської громади через вибух невідомого предмету поранений 11-річний хлопчик - написав Синєгубов у Telegram.

За даними голови ОВА, ворог застосовував по Харківщині 2 fpv-дрони.

У Харківському і Куп’янському районах пошкоджено автомобілі, зазначив він.

Знайшов у полі невідомий предмет: на Харківщині підірвався 11-річний хлопчик