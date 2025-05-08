Знайшов у полі невідомий предмет: на Харківщині підірвався 11-річний хлопчик
Київ • УНН
У селі Зарічне Старосалтівської громади 11-річний хлопчик отримав важкі поранення через вибух невідомого предмету. Його госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.
У селі Зарічне на Харківщині на невідомому вибуховому пристрої підірвався підліток. Його госпіталізували з тяжкими травмами. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Деталі
Повідомляється, що 11-річний хлопчик в полі знайшов невідомий предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху дитина отримала важкі поранення та була госпіталізована. Лікарі надають постраждалому необхідну допомогу.
На Харківщині авто підірвалось на вибухівці: троє поранених27.04.25, 23:43 • 4611 переглядiв
Вкотре закликаю усіх пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківської області. У жодному разі не можна чіпати невідомі предмети. У випадку виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102
На Харківщині підірвалась машина розмінування Komatsu: деталі28.04.25, 19:52 • 12589 переглядiв
Нагадаємо
У Балаклійському лісництві на Харківщині пожежний автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі під час гасіння вогню. Двоє лісників отримали гостру реакцію на стрес.