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Знайшов у полі невідомий предмет: на Харківщині підірвався 11-річний хлопчик

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

У селі Зарічне Старосалтівської громади 11-річний хлопчик отримав важкі поранення через вибух невідомого предмету. Його госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.

Знайшов у полі невідомий предмет: на Харківщині підірвався 11-річний хлопчик

У селі Зарічне на Харківщині на невідомому вибуховому пристрої підірвався підліток. Його госпіталізували з тяжкими травмами. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Деталі

Повідомляється, що 11-річний хлопчик в полі знайшов невідомий предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху дитина отримала важкі поранення та була госпіталізована. Лікарі надають постраждалому необхідну допомогу.

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Вкотре закликаю усіх пам'ятати про мінну небезпеку на всій території Харківської області. У жодному разі не можна чіпати невідомі предмети. У випадку виявлення таких предметів необхідно одразу викликати на місце відповідні служби за номерами 112, 101 або 102

 - наголосив у повідомленні Синєгубов.

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Нагадаємо

У Балаклійському лісництві на Харківщині пожежний автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі під час гасіння вогню. Двоє лісників отримали гостру реакцію на стрес.

Лілія Набока

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