На Харківщині двоє лісників постраждали через підрив пожежного авто
Київ • УНН
У Балаклійському лісництві на Харківщині пожежний автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі під час гасіння вогню. Двоє лісників отримали гостру реакцію на стрес.
20 квітня на Харківщині під час гасіння пожежі підірвався пожежний автомобіль. Про це повідомляє ДСНС Харківщини, пише УНН.
У Балаклійському лісництві під час гасіння масштабної пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства. Постраждали двоє лісників (гостра реакція на стрес)
Пожежа охопила 290 га хвойної підстилки та 20 га очерету. Станом на 17:00 триває горіння на площі 30 га.
Як зазначається, на місці працюють 105 рятувальників, 34 одиниці техніки ДСНС, 8 піротехнічних розрахунків та працівники лісового господарства.
В Україні щодня у пожежах гинуть четверо людей, п’ятеро отримують травми - ДСНС18.04.25, 12:45 • 9304 перегляди