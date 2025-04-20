На Харківщині двоє лісників постраждали через підрив пожежного авто

20 квітня на Харківщині під час гасіння пожежі підірвався пожежний автомобіль. Про це повідомляє ДСНС Харківщини, пише УНН.

У Балаклійському лісництві під час гасіння масштабної пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства. Постраждали двоє лісників (гостра реакція на стрес)