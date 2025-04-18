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В Україні щодня у пожежах гинуть четверо людей, п’ятеро отримують травми - ДСНС

Київ • УНН

 • 6004 перегляди

В Україні щодня стається понад 240 пожеж, які в середньому забирають життя чотирьох людей, ще п’ятеро травмуються. За рік гинуть близько двох тисяч.

В Україні щодня у пожежах гинуть четверо людей, п’ятеро отримують травми - ДСНС

Щодня в Україні трапляється понад 240 пожеж, у яких, за статистикою, гине близько чотирьох людей і ще п’ятеро зазнають травм. Про це повідомляє начальник управління Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Роман Цирень, пише УНН.

Крім війни, пожежі щодня забирають наших громадян. Щодня гине в пожежах близько чотирьох наших громадян в середньому, пʼять отримують травми. І щодня трапляється понад 240 пожеж

- зазначив Цирень.

Цирень зазначив, що у річному вимірі ці цифри перетворюються на надзвичайно тривожну статистику: лише від пожеж в Україні щороку гинуть близько двох тисяч людей, ще близько пʼяти тисяч отримують травми.

"В середньому за рік гинуть дві тисячі громадян тільки від пожеж, пʼять тисяч можуть постраждати", – додав Роман Цирень.

Він також підкреслив, що масштаби втрат від надзвичайних подій є колосальними, якщо враховувати ще й дорожньо-транспортні пригоди.

"Якщо прирівняти і додати сюди ще ДТП, від яких шість тисяч наших громадян гине, то це колосальні втрати людей, які ми зазнаємо", – підсумував представник ДСНС.

Доповнення

У Голосіївському районі Києва рятувальники загасили пожежу в закладі громадського харчування.

У Дніпровському районі Києва рятувальники ліквідували загоряння у підземному паркінгу, згорів автомобіль BMW.

Павло Зінченко

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