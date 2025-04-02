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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Київ • УНН

 • 153501 перегляди

2 квітня у центрі Києва рятувальники ліквідували загоряння у вентиляційній шахті ресторану Ottoman Turkish Restaurant. Жертв та постраждалих немає.

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

У Голосіївському районі Києва рятувальники загасили пожежу в закладі громадського харчування. Про це повідомляє УНН з посиланням на речника ДСНС міста Києва Павла Петрова.

Деталі

УНН стало відомо, що загоряння сталося в ресторані Ottoman Turkish Restaurant.

"2 квітня об 11:37 до рятувальників Києва надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Велика Васильківська, 122. Сталося загоряння у вентиляційній шахті в одному із закладів громадського харчування. О 12:38 пожежу ліквідовано", - повідомив Петров.

За його словами, жертв та постраждалих немає. Щодо причини загоряння, то її будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо 

27 березня у Печерському районі Києва повідомляють про вибух трансформатора, через що частина району залишися без світла.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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