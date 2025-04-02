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В центре Киева пожарные ликвидировали возгорание в заведении общественного питания

Киев • УНН

 • 153498 просмотра

2 апреля в центре Киева спасатели ликвидировали возгорание в вентиляционной шахте ресторана Ottoman Turkish Restaurant. Жертв и пострадавших нет.

В центре Киева пожарные ликвидировали возгорание в заведении общественного питания

В Голосеевском районе Киева спасатели потушили пожар в заведении общественного питания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС города Киева Павла Петрова.

Детали

УНН стало известно, что возгорание произошло в ресторане Ottoman Turkish Restaurant.

"2 апреля в 11:37 в Киев спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Большая Васильковская, 122. Произошло возгорание в вентиляционной шахте в одном из заведений общественного питания. В 12:38 пожар ликвидирован", - сообщил Петров.

По его словам, жертв и пострадавших нет. Что касается причины возгорания, то ее будут устанавливать правоохранители.

Напомним 

27 марта в Печерском районе Киева сообщают о взрыве трансформатора, из-за чего часть района осталась без света.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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