В центре Киева пожарные ликвидировали возгорание в заведении общественного питания
Киев • УНН
2 апреля в центре Киева спасатели ликвидировали возгорание в вентиляционной шахте ресторана Ottoman Turkish Restaurant. Жертв и пострадавших нет.
В Голосеевском районе Киева спасатели потушили пожар в заведении общественного питания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС города Киева Павла Петрова.
Детали
УНН стало известно, что возгорание произошло в ресторане Ottoman Turkish Restaurant.
"2 апреля в 11:37 в Киев спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Большая Васильковская, 122. Произошло возгорание в вентиляционной шахте в одном из заведений общественного питания. В 12:38 пожар ликвидирован", - сообщил Петров.
По его словам, жертв и пострадавших нет. Что касается причины возгорания, то ее будут устанавливать правоохранители.
Напомним
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