В Украине ежедневно в пожарах гибнут четыре человека, пятеро получают травмы - ГСЧС

Ежедневно в Украине происходит более 240 пожаров, в которых, по статистике, погибает около четырех человек и еще пятеро получают травмы. Об этом сообщает начальник управления Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Роман Цирень, пишет УНН.

Кроме войны, пожары ежедневно уносят наших граждан. Ежедневно погибает в пожарах около четырех наших граждан в среднем, пять получают травмы. И ежедневно происходит более 240 пожаров - отметил Цирень.

Цирень отметил, что в годовом измерении эти цифры превращаются в чрезвычайно тревожную статистику: только от пожаров в Украине ежегодно погибает около двух тысяч человек, еще около пяти тысяч получают травмы.

"В среднем за год погибают две тысячи граждан только от пожаров, пять тысяч могут пострадать", – добавил Роман Цирень.

Он также подчеркнул, что масштабы потерь от чрезвычайных событий колоссальны, если учитывать еще и дорожно-транспортные происшествия.

"Если приравнять и добавить сюда еще ДТП, от которых шесть тысяч наших граждан погибает, то это колоссальные потери людей, которые мы несем", – подытожил представитель ГСЧС.

Дополнение

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