В Харьковской области двое лесников пострадали из-за подрыва пожарного авто
Киев • УНН
В Балаклейском лесничестве на Харьковщине пожарный автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете во время тушения огня. Двое лесников получили острую реакцию на стресс.
20 апреля в Харьковской области во время тушения пожара подорвался пожарный автомобиль. Об этом сообщает ГСЧС Харьковщины, пишет УНН.
В Балаклейском лесничестве во время тушения масштабного пожара на взрывоопасном предмете подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства. Пострадали двое лесников (острая реакция на стресс)
Пожар охватил 290 га хвойной подстилки и 20 га камыша. По состоянию на 17:00 продолжается горение на площади 30 га.
Как отмечается, на месте работают 105 спасателей, 34 единицы техники ГСЧС, 8 пиротехнических расчетов и работники лесного хозяйства.
В Украине ежедневно в пожарах гибнут четыре человека, пятеро получают травмы - ГСЧС18.04.25, 12:45 • 9303 просмотра