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На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
14:07 • 10012 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

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В Харьковской области двое лесников пострадали из-за подрыва пожарного авто

Киев • УНН

 • 734 просмотра

В Балаклейском лесничестве на Харьковщине пожарный автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете во время тушения огня. Двое лесников получили острую реакцию на стресс.

В Харьковской области двое лесников пострадали из-за подрыва пожарного авто

20 апреля в Харьковской области во время тушения пожара подорвался пожарный автомобиль. Об этом сообщает ГСЧС Харьковщины, пишет УНН.

В Балаклейском лесничестве во время тушения масштабного пожара на взрывоопасном предмете подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства. Пострадали двое лесников (острая реакция на стресс)

- говорится в сообщении.

Пожар охватил 290 га хвойной подстилки и 20 га камыша. По состоянию на 17:00 продолжается горение на площади 30 га.

Как отмечается, на месте работают 105 спасателей, 34 единицы техники ГСЧС, 8 пиротехнических расчетов и работники лесного хозяйства.

В Украине ежедневно в пожарах гибнут четыре человека, пятеро получают травмы - ГСЧС18.04.25, 12:45 • 9303 просмотра

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