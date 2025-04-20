В Харьковской области двое лесников пострадали из-за подрыва пожарного авто

20 апреля в Харьковской области во время тушения пожара подорвался пожарный автомобиль. Об этом сообщает ГСЧС Харьковщины, пишет УНН.

В Балаклейском лесничестве во время тушения масштабного пожара на взрывоопасном предмете подорвался пожарный автомобиль лесного хозяйства. Пострадали двое лесников (острая реакция на стресс) - говорится в сообщении.

Пожар охватил 290 га хвойной подстилки и 20 га камыша. По состоянию на 17:00 продолжается горение на площади 30 га.

Как отмечается, на месте работают 105 спасателей, 34 единицы техники ГСЧС, 8 пиротехнических расчетов и работники лесного хозяйства.

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