На Харківщині авто підірвалось на вибухівці: троє поранених
Київ • УНН
У селі Мала Комишуваха Ізюмського району Харківської області автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Внаслідок інциденту троє людей отримали поранення різного ступеня важкості.
Ввечері у неділю, 27 квітня, на Харківщині у селі Мала Комишуваха Ізюмського району стався підрив автомобіля на невідомому вибухонебезпечному пристрої. Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності (ЦКПД), інформує УНН.
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Внаслідок вибуху троє осіб отримали поранення різного ступеня важкості
У ЦКПД нагадали про високий рівень мінної небезпеки у Харківські області.
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Раніше у Харківській області чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час оранки поля. У результаті вибуху аграрій отримав важкі травми, і його терміново госпіталізовано до лікарні.
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