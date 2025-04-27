На Харківщині авто підірвалось на вибухівці: троє поранених

Ввечері у неділю, 27 квітня, на Харківщині у селі Мала Комишуваха Ізюмського району стався підрив автомобіля на невідомому вибухонебезпечному пристрої. Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності (ЦКПД), інформує УНН.

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Внаслідок вибуху троє осіб отримали поранення різного ступеня важкості - йдеться у повідомленні.

У ЦКПД нагадали про високий рівень мінної небезпеки у Харківські області.

Нагадаємо

Раніше у Харківській області чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час оранки поля. У результаті вибуху аграрій отримав важкі травми, і його терміново госпіталізовано до лікарні.

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