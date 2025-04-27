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Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
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16:20 • 9004 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

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На Харківщині авто підірвалось на вибухівці: троє поранених

Київ • УНН

 • 528 перегляди

У селі Мала Комишуваха Ізюмського району Харківської області автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Внаслідок інциденту троє людей отримали поранення різного ступеня важкості.

На Харківщині авто підірвалось на вибухівці: троє поранених

Ввечері у неділю, 27 квітня, на Харківщині у селі Мала Комишуваха Ізюмського району стався підрив автомобіля на невідомому вибухонебезпечному пристрої. Про це повідомляє Центр координації протимінної діяльності (ЦКПД), інформує УНН.

Деталі

Внаслідок вибуху троє осіб отримали поранення різного ступеня важкості

- йдеться у повідомленні.

У ЦКПД нагадали про високий рівень мінної небезпеки у Харківські області.

Нагадаємо

Раніше у Харківській області чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час оранки поля. У результаті вибуху аграрій отримав важкі травми, і його терміново госпіталізовано до лікарні.

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