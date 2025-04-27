В Харьковской области авто подорвалось на взрывчатке: трое раненых
Киев • УНН
В селе Малая Камышеваха Изюмского района Харьковской области автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате инцидента три человека получили ранения различной степени тяжести.
Вечером в воскресенье, 27 апреля, в Харьковской области в селе Малая Камышеваха Изюмского района произошел подрыв автомобиля на неизвестном взрывоопасном устройстве. Об этом сообщает Центр координации противоминной деятельности (ЦКПД), информирует УНН.
Детали
В результате взрыва три человека получили ранения различной степени тяжести
В ЦКПД напомнили о высоком уровне минной опасности в Харьковской области.
Напомним
Ранее в Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время вспашки поля. В результате взрыва аграрий получил тяжелые травмы, и он был срочно госпитализирован в больницу.
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