В Харьковской области авто подорвалось на взрывчатке: трое раненых

Вечером в воскресенье, 27 апреля, в Харьковской области в селе Малая Камышеваха Изюмского района произошел подрыв автомобиля на неизвестном взрывоопасном устройстве. Об этом сообщает Центр координации противоминной деятельности (ЦКПД), информирует УНН.

Детали

В результате взрыва три человека получили ранения различной степени тяжести - говорится в сообщении.

В ЦКПД напомнили о высоком уровне минной опасности в Харьковской области.

Напомним

Ранее в Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время вспашки поля. В результате взрыва аграрий получил тяжелые травмы, и он был срочно госпитализирован в больницу.

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