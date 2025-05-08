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Нашёл в поле неизвестный предмет: в Харьковской области подорвался 11-летний мальчик

Киев • УНН

 • 718 просмотра

В селе Заречное Старосалтовской громады 11-летний мальчик получил тяжелые ранения из-за взрыва неизвестного предмета. Его госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.

Нашёл в поле неизвестный предмет: в Харьковской области подорвался 11-летний мальчик

В селе Заречное в Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался подросток. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Детали

Сообщается, что 11-летний мальчик в поле нашел неизвестный предмет, который сдетонировал. В результате взрыва ребенок получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

В Харьковской области авто подорвалось на взрывчатке: трое раненых27.04.25, 23:43 • 4611 просмотров

В очередной раз призываю всех помнить о минной опасности на всей территории Харьковской области. Ни в коем случае нельзя трогать неизвестные предметы. В случае обнаружения таких предметов необходимо сразу вызывать на место соответствующие службы по номерам 112, 101 или 102

 - подчеркнул в сообщении Синегубов.

В Харьковской области подорвалась машина разминирования Komatsu: детали28.04.25, 19:52 • 12589 просмотров

Напомним

В Балаклейском лесничестве в Харьковской области пожарный автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете во время тушения огня. Двое лесников получили острую реакцию на стресс.

Лилия Набока

Лилия Набока

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