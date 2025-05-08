Нашёл в поле неизвестный предмет: в Харьковской области подорвался 11-летний мальчик
Киев • УНН
В селе Заречное Старосалтовской громады 11-летний мальчик получил тяжелые ранения из-за взрыва неизвестного предмета. Его госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.
В селе Заречное в Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался подросток. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Детали
Сообщается, что 11-летний мальчик в поле нашел неизвестный предмет, который сдетонировал. В результате взрыва ребенок получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.
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