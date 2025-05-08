Нашёл в поле неизвестный предмет: в Харьковской области подорвался 11-летний мальчик

В селе Заречное в Харьковской области на неизвестном взрывном устройстве подорвался подросток. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Сообщается, что 11-летний мальчик в поле нашел неизвестный предмет, который сдетонировал. В результате взрыва ребенок получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

В Харьковской области авто подорвалось на взрывчатке: трое раненых

В очередной раз призываю всех помнить о минной опасности на всей территории Харьковской области. Ни в коем случае нельзя трогать неизвестные предметы. В случае обнаружения таких предметов необходимо сразу вызывать на место соответствующие службы по номерам 112, 101 или 102