В Харьковской области подорвалась машина разминирования Komatsu: детали
Киев • УНН
В Изюмщине, во время работ по разминированию рвов, машина Komatsu наехала на мину. Техника повреждена, но обошлось без жертв. Спасатели говорят, разминирование лесов – приоритет.
Во время разминирования противопожарных рвов на территории Харьковщины на противотанковой мине подорвалась машина для разминирования. Обошлось без пострадавших, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Во время проведения работ по разминированию противопожарных рвов на территории Студенческого лесничества Изюмского района Харьковской области подорвалась машина механизированного разминирования Komatsu. По предварительным данным, взрыв произошел в результате наезда на противотанковую мину. В результате подрыва повреждена рабочая органическая техника. К счастью, обошлось без пострадавших
Спасатели добавляют, что разминирование лесных массивов сейчас является одной из приоритетных задач на Харьковщине, поскольку область сильно пострадала из-за боевых действий.
ГСЧС уделяет особое внимание расчистке территорий, на которой есть противопожарные рвы, дороги и подъездные пути, чтобы обеспечить пожарным и спасателям возможность добраться туда в случае возникновения лесных пожаров.
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