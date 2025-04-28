На Харківщині підірвалась машина розмінування Komatsu: деталі
Київ • УНН
На Ізюмщині, під час робіт з розмінування ровів, машина Komatsu наїхала на міну. Техніка пошкоджена, але обійшлося без жертв. Рятувальники кажуть, розмінування лісів – пріоритет.
Під час розмінування протипожежних ровів на території Харківщини на протитанковій міні підірвалась машина для розмінування. Обійшлося без постраждалих, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Під час проведення робіт з розмінування протипожежних ровів на території Студенського лісництва Ізюмського району Харківської області підірвалась машина механізованого розмінування Komatsu. За попередніми даними, вибух стався внаслідок наїзду на протитанкову міну. Внаслідок підриву пошкодження робочої органічної техніки. На щастя, обійшлося без постраждалих
Рятувальники додають, що розмінування лісових масивів наразі є одним із пріоритетних завдань на Харківщині, оскільки область сильно постраждала через бойові дії.
ДСНС приділяє особливу увагу розчищенню територій, на якій є протипожежні рови, дороги та під'їзні шляхи, аби забезпечити пожежникам та рятувальникам можливість дістатися туди у разі виникнення лісових пожеж.
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