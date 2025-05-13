В результате атак рф на Харьковщину двое погибших, семеро пострадавших - прокуратура

Оккупанты 13 мая в течение дня массированно обстреляли пять населенных пунктов в Харьковской области из разных видов вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

13 мая начиная с 9:40 утра российские военнослужащие били по Купянску из разного вида вооружения. В результате попаданий нескольких FPV-дронов повреждены здания коммунального предприятия и автомобиль.

Приблизительно в 15:30 враг нанес по городу еще серию авиаударов. Из-за попадания КАБов повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, здания предприятия. 56-летняя женщина получила ранения, ей оказана помощь на месте. У 34-летнего мужчины острая реакция на стресс.

Кроме того, зафиксировано попадание нескольких КАБов по поселку Купянск-Узловой. Повреждения получили жилые дома.

Под вражеские обстрелы попала и Чугуевщина. В результате попадания БпЛА в поле вблизи села Шестаково поврежден экскаватор.

В 15:15 российская армия также нанесла удар беспилотником по предприятию в поселке Старый Салтов, в результате чего один человек ранен, повреждения получили два автомобиля. Предварительно установлено, что для атак на Чугуевщину враг применил БпЛА "Ланцет".

По задокументированным фактам преступлений вооруженных сил россии против мирного населения Купянска и Чугуевского окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования.

Напомним

Российская армия ударила по Нечволодовке тремя авиабомбами, убив двух человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, им оказывается помощь.