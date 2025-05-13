В результате атак рф на Харьковщину двое погибших, семеро пострадавших - прокуратура

$41.540.01
46.160.59
ukenru
"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?
16:08 • 35626 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 12:11 • 43393 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
13 мая, 11:29 • 66624 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

13 мая, 10:48 • 66702 просмотра

Снеки для просмотра Евровидения: 5 простых рецептов для вкусного вечера

13 мая, 08:36 • 140526 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 07:44 • 68669 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

13 мая, 05:20 • 148790 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:00 • 143387 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 89607 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 66050 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+10°
0м/с
66%
747мм
Популярные новости

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 79722 просмотра

Сериал "Fallout" продлен на 3 сезон

13 мая, 10:29 • 91496 просмотра

Зеленский ожидает сильный пакет санкций от США и ЕС, если путин откажется ехать в Турцию

14:29 • 37364 просмотра

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

15:04 • 44541 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

16:52 • 14892 просмотра
публикации

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

16:08 • 35626 просмотра

Урожай зерновых в Украине можно увеличить на 20 млн тонн, если использовать потенциал селекции - эксперт

15:04 • 44720 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

13 мая, 08:36 • 140526 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

13 мая, 05:20 • 148790 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

13 мая, 05:00 • 143387 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

16:52 • 14999 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 79835 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

13 мая, 08:20 • 84109 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

13 мая, 07:57 • 85482 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

13 мая, 07:36 • 85899 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

В результате атак рф на Харьковщину двое погибших, семеро пострадавших - прокуратура

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Российские войска обстреляли Купянск, Купянск-Узловой, Шестаково и Старый Салтов. Повреждены дома, предприятия, есть раненые, прокуратура начала расследование.

В результате атак рф на Харьковщину двое погибших, семеро пострадавших - прокуратура

Оккупанты 13 мая в течение дня массированно обстреляли пять населенных пунктов в Харьковской области из разных видов вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

13 мая начиная с 9:40 утра российские военнослужащие били по Купянску из разного вида вооружения. В результате попаданий нескольких FPV-дронов повреждены здания коммунального предприятия и автомобиль.

Приблизительно в 15:30 враг нанес по городу еще серию авиаударов. Из-за попадания КАБов повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, здания предприятия. 56-летняя женщина получила ранения, ей оказана помощь на месте. У 34-летнего мужчины острая реакция на стресс.

Кроме того, зафиксировано попадание нескольких КАБов по поселку Купянск-Узловой. Повреждения получили жилые дома.

Под вражеские обстрелы попала и Чугуевщина. В результате попадания БпЛА в поле вблизи села Шестаково поврежден экскаватор.

В 15:15 российская армия также нанесла удар беспилотником по предприятию в поселке Старый Салтов, в результате чего один человек ранен, повреждения получили два автомобиля. Предварительно установлено, что для атак на Чугуевщину враг применил БпЛА "Ланцет".

По задокументированным фактам преступлений вооруженных сил россии против мирного населения Купянска и Чугуевского окружные прокуратуры Харьковской области начали досудебные расследования. 

Напомним

Российская армия ударила по Нечволодовке тремя авиабомбами, убив двух человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, им оказывается помощь.

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Харьковская область
Brent
$66.68
Bitcoin
$104,271.80
S&P 500
$5,895.51
Tesla
$334.88
Газ TTF
$35.74
Золото
$3,251.84
Ethereum
$2,610.44