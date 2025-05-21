Окупанти вдарили по Харкову та області дронами та КАБами: пошкоджено підприємство, є поранені

У Харківській області за добу восьмеро цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів, війська рф завдали удари по Харкову та ще шести населених пунктах регіону, у Харківському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, повідомили у ГУНП в області та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 6 населених пунктів Харківської області", - написав Синєгубов.

За даними Синєгубова, ворог поцілив БпЛА по Шевченківському району Харкова, а також застосовував по Харківщині різні види озброєння: 4 КАБ; 7 БпЛА "Герань-2"; 2 БпЛА (тип уточнюється); 2 FPV-дрони.

За його словами, внаслідок обстрілів у Куп'янську постраждали 72-річна, 69-річна і 55-річна жінки; у селі Мирне зазнав поранень 57-річний чоловік, у селі Нечволодівка постраждала 58-річна жінка; у селищі Борова постраждала 26-річна жінка. У селі Лукашове 62-річна жінка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої.

Як повідомили у поліції, "восьмеро цивільних постраждали на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів".

Як повідомив голова ОВА, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди, зруйновано 2 будинки; у Харківському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство.

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