рф атакувала Україну 76 дронами: знешкоджено 63 з них

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати
Ексклюзив
06:00 • 4152 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

05:00 • 17242 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 34703 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 83208 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 155322 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 74898 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 141998 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Ексклюзив
20 травня, 07:47 • 64123 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

20 травня, 05:58 • 212637 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 98842 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
69%
747мм
Популярнi новини

Трамп офіційно заявив про створення у США системи ПРО "Золотий купол" за 175 млрд доларів

20 травня, 21:16 • 8238 перегляди

У Сирії здійснено атаку на російські блокпости біля стратегічної авіабази Хмеймім: що відомо

20 травня, 21:48 • 8438 перегляди

В рф нова криза в енергетиці та ЖКГ: модернізацію відкладено, тарифи злетять - зовнішня розвідка України

20 травня, 22:17 • 9204 перегляди

"Можна хімію спробувати": окупанти продовжують застосовувати в Україні хімічну зброю - перехоплення ГУР

20 травня, 22:50 • 11184 перегляди

ISW: путін не планує вести переговори із Зеленським - попри дану Трампу обіцянку

01:23 • 14811 перегляди
Публікації

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

05:00 • 17259 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 90773 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 155331 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 142003 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

20 травня, 05:58 • 212641 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Кая Каллас

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 125169 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 91074 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 86330 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 168590 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 170187 перегляди
Актуальне

Залізний купол

Facebook

Північний потік

Фокс Ньюс

The Guardian

рф атакувала Україну 76 дронами: знешкоджено 63 з них

Київ • УНН

 • 604 перегляди

У ніч на 21 травня росія атакувала Україну 76 БпЛА. ППО знешкодила 63 ворожі цілі на сході, півночі та в центрі країни, але постраждали Харківщина і Сумщина.

рф атакувала Україну 76 дронами: знешкоджено 63 з них

росія вночі запустила по Україні 76 безпілотників, знешкоджено 63 з них, у тому числі 22 - збито, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 травня ворог атакував 76-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 63 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 22 - збито вогневими засобами ураження, 41 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)

- повідомили у ПС ЗСУ.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Харківщина та Сумщина.

Сумщина: двоє загиблих та 5 поранених від російських атак, Суми частково без світла21.05.25, 09:07 • 1160 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Сумська область
Харківська область
Збройні сили України
Шахед-136
Україна
Brent
$66.14
Bitcoin
$107,776.40
S&P 500
$5,921.91
Tesla
$345.63
Газ TTF
$36.98
Золото
$3,317.95
Ethereum
$2,597.98