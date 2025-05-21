рф атакувала Україну 76 дронами: знешкоджено 63 з них

росія вночі запустила по Україні 76 безпілотників, знешкоджено 63 з них, у тому числі 22 - збито, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 травня ворог атакував 76-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 63 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 22 - збито вогневими засобами ураження, 41 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків) - повідомили у ПС ЗСУ.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Харківщина та Сумщина.

Сумщина: двоє загиблих та 5 поранених від російських атак, Суми частково без світла