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Сумщина: двоє загиблих та 5 поранених від російських атак, Суми частково без світла

Київ • УНН

 • 1184 перегляди

Протягом доби росіяни здійснили понад 120 обстрілів Сумської області. Загинуло двоє людей у Юнаківській громаді, ще п'ятеро отримали поранення в різних районах.

Сумщина: двоє загиблих та 5 поранених від російських атак, Суми частково без світла

Війська рф вранці вдарили дронами по Сумах, є пошкодження на підприємствах та об'єктах промисловості, частина міста без світла. У регіоні за добу через атаки рф двоє загиблих та 5 поранених. Про це повідомили у Сумській ОВА та голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, пише УНН.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби загинуло дві людини, ще 5 поранено

- повідомили в ОВА у Telegram.

Як повідомляється, у Юнаківській громаді через атаку FPV-дроном та удар КАБом загинули дві людини - 1992 р.н. та 1965 р.н. У Великописарівській громаді внаслідок скидання ВОГ з БпЛА отримали поранення 2 особи, 1968 р.н. та 1973 р.н. В Есманьській громаді через скидання ВОГ з БпЛА отримала поранення 1 особа, 1965 р.н. У Середино-Будській громаді через удар БпЛА отримала поранення 1 особа 1992 р.н.).

"Також одна людина отримала поранення через нічну атаку ворожих БпЛА у Сумській громаді", - сказано у повідомленні.

Протягом доби, з ранку 20 травня до ранку 21 травня 2025 року, російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 35 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА: 10 ударів КАБів; 60 вибухів РСВ; 30 скидань ВОГ з БпЛА.

"Також ворог здійснив ракетний удар та атаки БпЛА по території Сумщини", - ідеться у повідомленні.

За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Хотінській громаді пошкоджено приватні будівлі; у Сумській громаді пошкоджено промислові обʼєкти, лінії електропередач.

Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що "сьогодні вранці завданий удар БпЛА по Сумах".

"Внаслідок атаки пошкоджено підприємства, інші обʼєкти промисловості. Також пошкоджено лінії електропередач, частина міста залишилася без світла, у тому числі обʼєкти водопостачання міста. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи щодо електропостачання. Обʼєкти критичної інфраструктури переводяться на генератори. Відомо про одну постраждалу людину", - написав Кривошеєнко у Telegram.

росіяни надранок масовано атакували Суми "шахедами": наслідки ударів21.05.25, 05:49 • 3360 переглядiв

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