Сумская область: двое погибших и 5 раненых от российских атак, Сумы частично без света

Войска рф утром ударили дронами по Сумам, есть повреждения на предприятиях и объектах промышленности, часть города без света. В регионе за сутки из-за атак рф двое погибших и 5 раненых. Об этом сообщили в Сумской ОВА и глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, пишет УНН.

В результате российских обстрелов территории области в течение суток погибли два человека, еще 5 ранены - сообщили в ОВА в Telegram.

Как сообщается, в Юнаковской громаде из-за атаки FPV-дроном и удара КАБом погибли два человека - 1992 г.р. и 1965 г.р. В Великописаревской громаде в результате сброса ВОГ с БпЛА получили ранения 2 человека, 1968 г.р. и 1973 г.р. В Эсманьской громаде из-за сброса ВОГ с БпЛА получил ранение 1 человек, 1965 г.р. В Середино-Будской громаде из-за удара БпЛА получил ранение 1 человек 1992 г.р.).

"Также один человек получил ранения из-за ночной атаки вражеских БпЛА в Сумской громаде", - сказано в сообщении.

В течение суток, с утра 20 мая до утра 21 мая 2025 года, российские войска совершили более 120 обстрелов по 35 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиабомбы, РСЗО, FPV-дроны и сброс ВОГ с БпЛА: 10 ударов КАБов; 60 взрывов РСВ; 30 сбросов ВОГ с БпЛА.

"Также враг совершил ракетный удар и атаки БпЛА по территории Сумщины", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Хотинской громаде повреждены частные здания; в Сумской громаде повреждены промышленные объекты, линии электропередач.

Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко сообщил, что "сегодня утром нанесен удар БпЛА по Сумам".



"В результате атаки повреждены предприятия, другие объекты промышленности. Также повреждены линии электропередач, часть города осталась без света, в том числе объекты водоснабжения города. Проводятся аварийно-восстановительные работы по электроснабжению. Объекты критической инфраструктуры переводятся на генераторы. Известно об одном пострадавшем человеке", - написал Кривошеенко в Telegram.

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