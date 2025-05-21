рф атаковала Украину 76 дронами: обезврежено 63 из них

россия ночью запустила по Украине 76 беспилотников, обезврежено 63 из них, в том числе 22 - сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 21 мая враг атаковал 76-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Брянск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 63 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 22 - сбиты огневыми средствами поражения, 41 - локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий) - сообщили в ПС ВСУ.

В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Харьковщина и Сумщина.

Сумская область: двое погибших и 5 раненых от российских атак, Сумы частично без света