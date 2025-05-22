Россияне ударили по Харькову ракетой: первые подробности
Киев • УНН
Ночью 22 мая российские войска нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. Повреждены восемь частных домов, два человека получили острую реакцию на стресс.
Ночью 22 мая враг нанес по Харькову ракетный удар. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, под ударом оказался Холодногорский район Харькова.
Повреждены восемь частных домов. У двух человек - острая реакция на стресс
Он добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Напомним
20 мая оккупанты ударили по Харькову и области дронами и КАБами. В частности, враг попал БпЛА по Шевченковскому району областного центра. В области восемь гражданских пострадали, были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
13 мая россияне массированно обстреляли пять населенных пунктов в Харьковской области из разных видов вооружения. В результате атак двое людей погибли, семеро пострадали.
В Харькове возле жилого дома обнаружили БПЛА: детали21.05.25, 19:19 • 2938 просмотров