В Харькове возле жилого дома обнаружили БПЛА: детали

В среду, 21 мая, в Харькове возле одного из домов обнаружили БПЛА. Об этом сообщает председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Около 16.20 в Индустриальном районе Харькова обнаружили БПЛА, упавший возле дома. Тип дрона устанавливается. На данный момент информация о пострадавших не поступала – написал чиновник.

Других подробностей о беспилотнике пока не поступало.

Напомним

В Харьковской области за сутки российские оккупанты обстреляли сам областной центр и 6 населенных пунктов области, в результате чего были ранены мирные жители. Также была повреждена гражданская инфраструктура.

Также мы сообщали, что сотруднику ТЦК в Харькове сообщили о подозрении за нанесение мужчине побоев во время проверки документов. Военному грозит до 5 лет за решеткой.