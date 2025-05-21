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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
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В Харькове возле жилого дома обнаружили БПЛА: детали

Киев • УНН

 • 206 просмотра

21 мая в Индустриальном районе Харькова вблизи дома нашли беспилотник. Тип дрона сейчас устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

В Харькове возле жилого дома обнаружили БПЛА: детали

В среду, 21 мая, в Харькове возле одного из домов обнаружили БПЛА. Об этом сообщает председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Около 16.20 в Индустриальном районе Харькова обнаружили БПЛА, упавший возле дома. Тип дрона устанавливается. На данный момент информация о пострадавших не поступала

– написал чиновник.

Других подробностей о беспилотнике пока не поступало.

Напомним

В Харьковской области за сутки российские оккупанты обстреляли сам областной центр и 6 населенных пунктов области, в результате чего были ранены мирные жители. Также была повреждена гражданская инфраструктура.

Также мы сообщали, что сотруднику ТЦК в Харькове сообщили о подозрении за нанесение мужчине побоев во время проверки документов. Военному грозит до 5 лет за решеткой.

Евгений Устименко

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