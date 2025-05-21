У Харкові біля житлового будинку виявили БПЛА: деталі

У середу, 21 травня, в Харкові біля одного з будинків виявили БПЛА. Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

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Близько 16.20 в Індустріальному районі Харкова виявили БПЛА, що впав біля будинку. Тип дрону встановлюється. На цей час інформація про постраждалих не надходила – написав чиновник.

Інших подробиць щодо безпілотника наразі не надходило.

Нагадаємо

У Харківській області за добу російські окупанти обстріляли сам обласний центр 6 населених пунктів області, внаслідок чого було поранено мирних жителів. Також була пошкоджена цивільна інфраструктура.

Також ми повідомляли, що працівнику ТЦК у Харкові повідомили про підозру за нанесення чоловікові побоїв під час перевірки документів. Військовому загрожує до 5 років за ґратами.