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У Харкові, вперше за час війни, зафіксовано атаку FPV-дроном із бойовою частиною на базі РПГ - Терехов

Київ • УНН

 • 1308 перегляди

Російські війська вперше атакували Харків FPV-дроном з бойовою частиною на базі РПГ. Під час атаки дронами поранено 11 людей, серед них є дитина.

У Харкові, вперше за час війни, зафіксовано атаку FPV-дроном із бойовою частиною на базі РПГ - Терехов

російські війська, вперше за час повномасштабного вторгнення, застосували FPV-дрон із бойовою частиною, спорядженою за принципом РПГ, для удару по Харкову. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Деталі

Як повідомив мер, коментуючи нічну атаку 25 травня, яка також включала застосування "Шахедів", FPV-дрон з бойовим зарядом, імовірно створений на базі ручного протитанкового гранатомета (РПГ), влучив у цивільну інфраструктуру. Це перший зафіксований випадок застосування такого типу боєприпасу на території Харкова з початку вторгнення.

Вперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ. Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти "вразливі місця" в обороні міста

- наголосив міський голова Харкова Ігор Терехов. 

На думку мера Харкова, "це новий етап терору, до якого противник, очевидно, готується системно". Під час 7 влучень по місту, постраждали 11 осіб, серед них - дитина. 14-річний підліток отримав черепно-мозкову травму. Та, на щастя, обійшлося без загиблих.

Додатково

Мер підкреслив, що місцеві служби оперативно реагують на пошкодження.

Обстежуємо будинки, закриваємо контури, допомагаємо мешканцям. Дуже багато вікон розтрощено, люди отримали травми через уламки скла

- розповів Терехов у своєму Telegram-каналі.

Рятувальники, медики й представники комунальних служб перебувають на місцях ураження. Проводиться фіксація шкоди та надання допомоги постраждалим. Довідка FPV-дрони – це швидкі та маневрені безпілотники, здатні нести бойовий заряд та точно вражати цілі. Застосування бойової частини на базі РПГ означає новий рівень загрози для міського населення, оскільки такі дрони здатні пробивати укріплення та наносити масштабні пошкодження.

Нагадаємо

Харків регулярно зазнає атак дронами-камікадзе типу "Шахед". Лише за останні тижні місто кілька разів обстрілювали з повітря, внаслідок чого були поранені десятки людей і зруйнована цивільна інфраструктура.

Востаннє масований удар по Харкову відбувся 22 травня, тоді постраждали приватні будинки в Холодногірському районі.  

Андрій Кулик

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