Атака по Харкову: пролунали щонайменше 4 вибухи

У Харкові вночі 28 травня пролунала серія вибухів. Про це повідомляє УНН.

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Місцеві коресопнденти розпоівли про щонайменше чотири вибухи, які було чути у місті.

Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що звуки вибухів, які було чути в Харкові, долинали з передмістя.

Однак для Харкова й надалі зберігається небезпека ударних БПЛА - написав Терехов.

Він закликав городян не ігнорувати сигнали тривоги та залиштися в укриттях.

Нагадаємо

Вночі 25 травня ворог завдав ударів по трьох районах Харкова. У Шевченківському районі міста постраждали троє людей, серед них одна дитина.

У Харкові, вперше за час війни, зафіксовано атаку FPV-дроном із бойовою частиною на базі РПГ - Терехов