Атака по Харкову: пролунали щонайменше 4 вибухи
Київ • УНН
У Харкові вночі 28 травня пролунали вибухи. Міський голова повідомив, що звуки вибухів було чутно з передмістя та закликав містян залишатися в укриттях.
У Харкові вночі 28 травня пролунала серія вибухів. Про це повідомляє УНН.
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Місцеві коресопнденти розпоівли про щонайменше чотири вибухи, які було чути у місті.
Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що звуки вибухів, які було чути в Харкові, долинали з передмістя.
Однак для Харкова й надалі зберігається небезпека ударних БПЛА
Він закликав городян не ігнорувати сигнали тривоги та залиштися в укриттях.
Нагадаємо
Вночі 25 травня ворог завдав ударів по трьох районах Харкова. У Шевченківському районі міста постраждали троє людей, серед них одна дитина.
У Харкові, вперше за час війни, зафіксовано атаку FPV-дроном із бойовою частиною на базі РПГ - Терехов26.05.25, 15:54 • 3286 переглядiв