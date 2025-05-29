Атака рф КАБами на Запоріжжі забрала життя людини, є поранений

Внаслідок атаки російських військ на Пологівський район Запорізької області керованими авіаційними бомбами загинула одна людина, ще одна зазнала поранення, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

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"Внаслідок російської атаки по Пологівському району одна людина загинула, ще одна - поранена", - повідомив Федоров.

Очільник ОВА додав, що медики надають пораненому всю необхідну допомогу.

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Раніше Федоров повідомив, що російські загарбники атакували село Верхня Терса Пологівського району, застосувавши керовані авіаційні бомби.

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