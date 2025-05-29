Армія рф вранці вдарила КАБами на Запоріжжі: люди опинилися під завалами
Київ • УНН
Вранці ворог атакував КАБами село Верхня Терса Запорізької області. Зруйновані будинки, під завалами знаходяться люди.
У Запорізькій області внаслідок ранкової атаки російських військ керованими авіабомбами на Пологівський район люди опинилися під завалами, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Під завалами знаходяться люди
Атака ворога на Запоріжжя: 49-річний чоловік поранений29.05.25, 07:12 • 1850 переглядiв