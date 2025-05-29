Армія рф вранці вдарила КАБами на Запоріжжі: люди опинилися під завалами

У Запорізькій області внаслідок ранкової атаки російських військ керованими авіабомбами на Пологівський район люди опинилися під завалами, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Під завалами знаходяться люди - написав Федоров.

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