Армия рф утром ударила КАБами по Запорожской области: люди оказались под завалами

В Запорожской области в результате утренней атаки российских войск управляемыми авиабомбами на Пологовский район люди оказались под завалами, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

На рассвете враг атаковал КАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома. Под завалами находятся люди - написал Федоров.

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