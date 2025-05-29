Армия рф утром ударила КАБами по Запорожской области: люди оказались под завалами
Киев • УНН
Утром враг атаковал КАБами село Верхняя Терса Запорожской области. Разрушены дома, под завалами находятся люди.
В Запорожской области в результате утренней атаки российских войск управляемыми авиабомбами на Пологовский район люди оказались под завалами, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
На рассвете враг атаковал КАБами село Верхняя Терса. По меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома. Под завалами находятся люди
Атака врага на Запорожье: 49-летний мужчина ранен29.05.25, 07:12 • 1848 просмотров