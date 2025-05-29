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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
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Атака врага на Запорожье: 49-летний мужчина ранен

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Оккупанты нанесли 397 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Ранен 49-летний мужчина в Пологовском районе, повреждены дома и автомобили.

Атака врага на Запорожье: 49-летний мужчина ранен

49-летний мужчина ранен во время вражеской атаки по Пологовскому району Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, всего за сутки оккупанты нанесли 397 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В частности, враг совершил 4 авиационных обстрела Гуляйполя и Орехова. Кроме того:

  • 215 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Преображенку и Новодарьевку.
    • 3 обстрела из РСЗО накрыли Гуляйполе, Орехов и Щербаки.
      • 175 артударов нанесено по территории Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Преображенки, Чаривного и Новодарьевки.

        "Поступило 9 сообщений о повреждении квартир, частных домов и автомобилей", - рассказал Федоров.

        Напомним

        27 мая в селе Верхняя Терса Пологовского района Запорожской области 17-летний парень был ранен в результате вражеской атаки. Всего оккупанты нанесли 306 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 15 сообщений о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

        Ночная атака россиян по Украине: в Запорожском районе два человека ранены26.05.25, 06:01 • 3988 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

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