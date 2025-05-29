Атака врага на Запорожье: 49-летний мужчина ранен

49-летний мужчина ранен во время вражеской атаки по Пологовскому району Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, всего за сутки оккупанты нанесли 397 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В частности, враг совершил 4 авиационных обстрела Гуляйполя и Орехова. Кроме того:

215 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Преображенку и Новодарьевку.

3 обстрела из РСЗО накрыли Гуляйполе, Орехов и Щербаки.

175 артударов нанесено по территории Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Преображенки, Чаривного и Новодарьевки.

"Поступило 9 сообщений о повреждении квартир, частных домов и автомобилей", - рассказал Федоров.

Напомним

27 мая в селе Верхняя Терса Пологовского района Запорожской области 17-летний парень был ранен в результате вражеской атаки. Всего оккупанты нанесли 306 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 15 сообщений о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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