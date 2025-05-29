Атака ворога на Запоріжжя: 49-річний чоловік поранений

49-річний чоловік поранений під час ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

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За його словами, загалом упродовж доби окупанти завдали 397 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, ворог здійснив 4 авіаційних обстріли Гуляйполя та Оріхова. Крім того:

215 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку та Новодарівку.

3 обстріли із РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів та Щербаки.

175 артударів завдано по території Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок", - розповів Федоров.

Нагадаємо

27 травня у селі Верхня Терса Пологівського району Запорізькій області 17-річного хлопця було поранено внаслідок ворожої атаки. Загалом окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

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