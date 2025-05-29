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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
28 травня, 17:16 • 17196 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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Атака ворога на Запоріжжя: 49-річний чоловік поранений

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Окупанти завдали 397 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Поранено 49-річного чоловіка в Пологівському районі, пошкоджено будинки та автівки.

Атака ворога на Запоріжжя: 49-річний чоловік поранений

49-річний чоловік поранений під час ворожої атаки по Пологівському району Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, загалом упродовж доби окупанти завдали 397 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, ворог здійснив 4 авіаційних обстріли Гуляйполя та Оріхова. Крім того:

  • 215 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку та Новодарівку.
    • 3 обстріли із РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів та Щербаки.
      • 175 артударів завдано по території Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Чарівного та Новодарівки.

        "Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок", - розповів Федоров.

        Нагадаємо

        27 травня у селі Верхня Терса Пологівського району Запорізькій області 17-річного хлопця було поранено внаслідок ворожої атаки. Загалом окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

        Нічна атака росіян по Україні: у Запорізькому районі двоє людей поранені26.05.25, 06:01 • 3988 переглядiв

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