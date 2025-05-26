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Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів
25 травня, 15:04 • 11829 перегляди

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F-16 Fighting Falcon

Нічна атака росіян по Україні: у Запорізькому районі двоє людей поранені

Київ • УНН

 • 994 перегляди

російські війська обстріляли село Юрківка Запорізького району, поранивши жінку 60 років і чоловіка 52 років. У результаті обстрілу зруйновано приватний будинок та пошкоджено сусідні будівлі.

Нічна атака росіян по Україні: у Запорізькому районі двоє людей поранені

Двоє людей поранені через атаку росіян по Запорізькому району. Про це повідомив керівник оьбласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

Він уточнив, що після опівночі ворог ударив по селу Юрківка.

Поцілив по приватному будинку. Дім зруйнований. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та автівки поруч

- розповів Федоров.

Він додав, що поранень дістали 60-річна жінка та 52-річний чоловік. Постраждалим надана необхідна медична допомога.

Нагадаємо

Ворог у ніч на понеділок, 26 травня, знову масовано атакував Україну. У Харкові пролунало понад 10 вибухів. Атаки також зазнали Київ та Житомир.

Атака росіян 25 травня стала найпотужнішою за останні тижні та вкотре довела, що світова спільнота має вжити рішучих заходів для зупинення агресора. 45 крилатих ракет та 266 БпЛА: у Повітряних Силах повідомили кількість знешкодженої ворожої зброї.

Атаки рф у 1000 дронів на добу можуть стати реальністю, Україні доведеться скоротити використання ППО - The Economist26.05.25, 02:39 • 12183 перегляди

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