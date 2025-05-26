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Ворог масовано атакує Україну: вибухи у Харкові, Києві та Житомирі

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

росіяни масовано атакують Україну вночі 26 травня. Зафіксовано виліт Ту-95МС, вибухи лунали у Харкові, Києві та Житомирі, працює ППО.

Ворог масовано атакує Україну: вибухи у Харкові, Києві та Житомирі

Ворог у ніч на понеділок, 26 травня, знову масовано атакує Україну. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Близько 1:00 моніторингові канали зафіксували виліт щонайменше 3 бортів бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья.

Незабаром у мережі повідомили, що у Харкові пролунало понад 10 вибухів. Цю інформацію підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА. В деяких районах міста було чутно потужні вибухи. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється. Загроза зберігається. Тому залишайтеся у безпечних місцях до відбою

- написав Синєгубов.

Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Також з'явилась інформація про вибухи у Житомирі.

Нагадаємо

Атака росіян 25 травня стала найпотужнішою за останні тижні та вкотре довела, що світова спільнота має вжити рішучих заходів для зупинення агресора. 45 крилатих ракет та 266 БпЛА: у Повітряних Силах повідомили кількість знешкодженої ворожої зброї.

Атака на Київщині: кількість постраждалих зросла, пошкоджено понад 100 будинків25.05.25, 21:14 • 7680 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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