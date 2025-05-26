Ворог масовано атакує Україну: вибухи у Харкові, Києві та Житомирі
Київ • УНН
росіяни масовано атакують Україну вночі 26 травня. Зафіксовано виліт Ту-95МС, вибухи лунали у Харкові, Києві та Житомирі, працює ППО.
Ворог у ніч на понеділок, 26 травня, знову масовано атакує Україну. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Близько 1:00 моніторингові канали зафіксували виліт щонайменше 3 бортів бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья.
Незабаром у мережі повідомили, що у Харкові пролунало понад 10 вибухів. Цю інформацію підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА. В деяких районах міста було чутно потужні вибухи. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється. Загроза зберігається. Тому залишайтеся у безпечних місцях до відбою
Тим часом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
Також з'явилась інформація про вибухи у Житомирі.
Нагадаємо
Атака росіян 25 травня стала найпотужнішою за останні тижні та вкотре довела, що світова спільнота має вжити рішучих заходів для зупинення агресора. 45 крилатих ракет та 266 БпЛА: у Повітряних Силах повідомили кількість знешкодженої ворожої зброї.
Атака на Київщині: кількість постраждалих зросла, пошкоджено понад 100 будинків25.05.25, 21:14 • 7680 переглядiв