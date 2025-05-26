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Враг массированно атакует Украину: взрывы в Харькове, Киеве и Житомире

Киев • УНН

 • 700 просмотра

россияне массированно атакуют Украину ночью 26 мая. Зафиксирован вылет Ту-95МС, взрывы раздавались в Харькове, Киеве и Житомире, работает ПВО.

Враг массированно атакует Украину: взрывы в Харькове, Киеве и Житомире

Враг в ночь на понедельник, 26 мая, снова массированно атакует Украину. Об этом сообщает УНН.

Детали

Около 1:00 мониторинговые каналы зафиксировали вылет не менее 3 бортов бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья.

Вскоре в сети сообщили, что в Харькове прозвучало более 10 взрывов. Эту информацию подтвердил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Харьков и пригород под атакой вражеских БпЛА. В некоторых районах города были слышны мощные взрывы. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется. Угроза сохраняется. Поэтому оставайтесь в безопасных местах до отбоя

- написал Синегубов.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА.

Также появилась информация о взрывах в Житомире.

Напомним

Атака россиян 25 мая стала самой мощной за последние недели и в очередной раз доказала, что мировое сообщество должно принять решительные меры для остановки агрессора. 45 крылатых ракет и 266 БпЛА: в Воздушных Силах сообщили количество обезвреженного вражеского оружия.

Атака на Киевщине: количество пострадавших возросло, повреждено более 100 домов25.05.25, 21:14 • 7250 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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