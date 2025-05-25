Атака на Киевщине: количество пострадавших возросло, повреждено более 100 домов

Количество пострадавших в результате вражеской атаки на Киевщине возросло до 34 человек. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник, сообщает УНН.

Детали

Также, по его словам, 115 частных домов повреждены во время российской ночной атаки в Бучанском, Фастовском и Белоцерковском районах.

А еще продовольственные склады, учебные заведения, человеческие гаражи и хозяйственные постройки и даже баня. Вот такие объекты стали мишенями атаки врага на Киевщине. россия воюет с мирным населением, пытается уничтожать все - написал Калашник.

Он добавил, что для преодоления последствий вражеских ударов привлечены все службы, необходимые строительные материалы доставляются из областного резерва, помогают также доноры.

Напомним

В результате массированной атаки на Киевщине 25 мая погибли 4 человека, 16 получили ранения, среди них 3 детей. Разрушения зафиксированы в разных районах области. Многочисленные разрушения в результате вражеского обстрела произошли, в частности, в Броварском, Белоцерковском, Бучанском и Обуховском районах области.

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