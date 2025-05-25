Атака на Київщині: кількість постраждалих зросла, пошкоджено понад 100 будинків
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київщині зросла кількість постраждалих до 34 осіб. Пошкоджено 115 приватних будинків у трьох районах, а також склади та освітні заклади.
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київщині зросла до 34 людей. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує УНН.
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Також, за його словами, 115 приватних будинків пошкоджено під час російської нічної атаки у Бучанському, Фастівському та Білоцерківському районах.
А ще продовольчі склади, заклади освіти, людські гаражі та господарчі споруди і навіть лазня. Ось такі об’єкти стали мішенями атаки ворога на Київщині. росія воює з мирним населенням, намагається знищувати все
Він додав, що для подолання наслідків ворожих ударів залучені всі служби, необхідні будівельні матеріали доставляються з обласного резерву, допомагають також донори.
Нагадаємо
Внаслідок масованої атаки на Київщині 25 травня загинули 4 особи, 16 отримали поранення, серед них 3 дітей. Руйнування зафіксовані в різних районах області. Численні руйнування внаслідок ворожого обстрілу сталися, зокрема, у Броварському, Білоцерківському, Бучанському та Обухівському районах області.
росіяни не припиняють удари по Україні через безкарність Заходу - ЦПД25.05.25, 20:03 • 1800 переглядiв