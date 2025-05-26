Ночная атака россиян по Украине: в Запорожском районе два человека ранены
Киев • УНН
российские войска обстреляли село Юрковка Запорожского района, ранив женщину 60 лет и мужчину 52 лет. В результате обстрела разрушен частный дом и повреждены соседние здания.
Два человека ранены из-за атаки россиян по Запорожскому району. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что после полуночи враг ударил по селу Юрковка.
Попал по частному дому. Дом разрушен. Взрывной волной повреждены дома и автомобили рядом
Он добавил, что ранения получили 60-летняя женщина и 52-летний мужчина. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Напомним
Враг в ночь на понедельник, 26 мая, снова массированно атаковал Украину. В Харькове прозвучало более 10 взрывов. Атакам также подверглись Киев и Житомир.
Атака россиян 25 мая стала самой мощной за последние недели и в очередной раз доказала, что мировое сообщество должно принять решительные меры для остановки агрессора. 45 крылатых ракет и 266 БПЛА: в Воздушных Силах сообщили количество обезвреженного вражеского оружия.
Атаки рф в 1000 дронов в сутки могут стать реальностью, Украине придется сократить использование ПВО - The Economist26.05.25, 02:39 • 10283 просмотра