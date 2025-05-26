Ночная атака россиян по Украине: в Запорожском районе два человека ранены

Два человека ранены из-за атаки россиян по Запорожскому району. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Он уточнил, что после полуночи враг ударил по селу Юрковка.

Попал по частному дому. Дом разрушен. Взрывной волной повреждены дома и автомобили рядом