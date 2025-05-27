Неповнолітній постраждав від ворожої атаки дрона на Запоріжжі

У Запорізькій області 17-річного хлопця поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

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"У селі Верхня Терса fpv-дрон пошкодив приватний будинок. Хлопець отримав поранення", - зазначив Федоров.

Юнаку, зі слів голови ОВА, надається вся необхідна допомога.

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За даними Федорова, упродовж минулої доби окупанти завдали 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області, ворог у тому числі здійснив 8 авіаційних обстрілів по Степногірську, Кам’янському, Лобковому, Залізничному, Новоандріївці та Малинівці. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі минулої доби, з його слів, не постраждали.