Несовершеннолетний пострадал от вражеской атаки дрона в Запорожье

В Запорожской области 17-летний парень ранен в результате вражеской атаки на Пологовский район, сообщил во вторник председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В селе Верхняя Терса fpv-дрон повредил частный дом. Парень получил ранения", - отметил Федоров.

Юноше, по словам главы ОВА, оказывается вся необходимая помощь.

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По данным Федорова, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 306 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области, враг в том числе совершил 8 авиационных обстрелов по Степногорску, Каменскому, Лобковому, Железнодорожному, Новоандреевке и Малиновке. Поступило 15 сообщений о повреждении квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. Мирные жители за прошедшие сутки, по его словам, не пострадали.