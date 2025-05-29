Атака рф КАБами на Запорожье унесла жизнь человека, есть раненый

В результате атаки российских войск на Пологовский район Запорожской области управляемыми авиационными бомбами погиб один человек, еще один получил ранение, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В результате российской атаки по Пологовскому району один человек погиб, еще один - ранен", - сообщил Федоров.

Глава ОВА добавил, что медики оказывают раненому всю необходимую помощь.

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Ранее Федоров сообщил, что российские захватчики атаковали село Верхняя Терса Пологовского района, применив управляемые авиационные бомбы.

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