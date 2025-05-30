В Харькове прогремели взрывы: город массированно атакуют БПЛА
Киев • УНН
В ночь на 30 мая Харьков подвергся массированной атаке БпЛА. Городской голова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе, Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
Харьков в ночь на пятницу, 30 мая, был атакован россиянами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.
Детали
В 3:10 мэр Харькова сообщил о взрыве в городе.
Харьков снова под ударом! В городе был слышен взрыв. Уточняем обстоятельства. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!
Позже он уточнил, что Харьков находится под массированной атакой БПЛА.
Впоследствии руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в некоторых районах областного центра были слышны взрывы.
В 2:32 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики с востока. В 3:00 там сообщили о "скоростной цели на Харьковщине".
Напомним
Накануне армия рф атаковала ракетами Харьковщину - в пригороде Чугуева прогремели взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты не прекращают террор мирного населения Харьковщины и призвал не игнорировать сигналы тревоги.
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