В Харькове прогремели взрывы: город массированно атакуют БПЛА

Харьков в ночь на пятницу, 30 мая, был атакован россиянами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

Детали

В 3:10 мэр Харькова сообщил о взрыве в городе.

Харьков снова под ударом! В городе был слышен взрыв. Уточняем обстоятельства. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях! - написал Терехов.

Позже он уточнил, что Харьков находится под массированной атакой БПЛА.

Впоследствии руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в некоторых районах областного центра были слышны взрывы.

В 2:32 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики с востока. В 3:00 там сообщили о "скоростной цели на Харьковщине".

Напомним

Накануне армия рф атаковала ракетами Харьковщину - в пригороде Чугуева прогремели взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты не прекращают террор мирного населения Харьковщины и призвал не игнорировать сигналы тревоги.

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