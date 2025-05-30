россияне атаковали Харьковщину дронами: 8 пострадавших, среди них дети
Киев • УНН
В результате ударов дронов по селу Васильев Хутор на Харьковщине пострадали 8 человек, среди которых двое 16-летних детей. Российские войска продолжают террор мирного населения области.
Восемь человек пострадали в результате ударов россиян по селу Васильев Хутор Чугуевской громады в Харьковской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
По его словам, враг атаковал населенный пункт ударными дронами.
На эту минуту известно о 8 пострадавших, среди которых двое 16-летних детей
Ранее Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики с востока. В 3:00 там сообщили о "скоростной цели на Харьковщине".
Напомним
Накануне армия рф атаковала ракетами Харьковщину - в пригороде Чугуева прогремели взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты не прекращают террор мирного населения Харьковщины и призвал не игнорировать сигналы тревоги.
В Харькове прогремели взрывы: город массированно атакуют БПЛА 30.05.25, 03:25 • 1008 просмотров