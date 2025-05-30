россияне атаковали Харьковщину дронами: 8 пострадавших, среди них дети

Восемь человек пострадали в результате ударов россиян по селу Васильев Хутор Чугуевской громады в Харьковской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его словам, враг атаковал населенный пункт ударными дронами.

На эту минуту известно о 8 пострадавших, среди которых двое 16-летних детей - уточнил Синегубов.

Ранее Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики с востока. В 3:00 там сообщили о "скоростной цели на Харьковщине".

Напомним

Накануне армия рф атаковала ракетами Харьковщину - в пригороде Чугуева прогремели взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты не прекращают террор мирного населения Харьковщины и призвал не игнорировать сигналы тревоги.

В Харькове прогремели взрывы: город массированно атакуют БПЛА