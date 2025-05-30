росіяни атакували Харківщину дронами: 8 постраждалих, серед них діти

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів
29 травня, 13:16 • 101837 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 10:11 • 125346 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

29 травня, 08:40 • 122311 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
29 травня, 08:12 • 112898 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 198998 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 103760 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 127483 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 111694 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 116519 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 102330 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.1м/с
87%
745мм
Популярнi новини

На базу "Оленья" перегнали 40 Ту-22М3 та 20% від наявних у рф літаків Ту-95МС - ЗМІ

29 травня, 16:43 • 32898 перегляди

Ціни на картоплю у росії зросли на 173%, влада закуповує її в Монголії - ЦПД

29 травня, 17:04 • 4344 перегляди

Фідан: початок переговорного процесу між Україною та рф починає набувати більш оптимістичних обрисів

29 травня, 17:14 • 6188 перегляди

Привласнили та “відмили” кошти однієї з найбільших нафтопереробних компаній України: правоохоронці провели майже 50 обшуків

20:30 • 3014 перегляди

Дуда: Українці майже не знають про Волинську трагедію, Польща ніколи не вважатиме ОУН-УПА борцями за свободу України

21:11 • 5756 перегляди
Публікації

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

29 травня, 13:16 • 101841 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 199002 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 210814 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 287025 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 297451 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Хакан Фідан

Андрій Сибіга

Урсула фон дер Ляєн

Лісовий Оксен Васильович

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Харківська область

Нідерланди

Європа

Київ

Суми

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 108234 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 100955 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 114212 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 171805 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 108004 перегляди
Актуальне

Туполєв Ту-22М

Ту-95

Ту-160

Су-34

Шахед-136

росіяни атакували Харківщину дронами: 8 постраждалих, серед них діти

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Внаслідок ударів дронів по селу Василів Хутір на Харківщині постраждали 8 людей, серед яких двоє 16-річних дітей. Російські війська продовжують терор мирного населення області.

росіяни атакували Харківщину дронами: 8 постраждалих, серед них діти

Восьмеро людей постраждали внаслідок ударів росіян по селу Василів Хутір Чугуївської громади на Харківщині. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворог атакував населений пункт ударними дронами.

На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини

- уточнив Синєгубов.

Раніше Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики зі сходу. О 3:00 там повідомили про "швидкісну ціль на Харківщині".

Нагадаємо

Напередодні армія рф атакувала ракетами Харківщину - у передмісті Чугуєва пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини і закликав не ігнорувати сигналів тривоги.

У Харкові пролунали вибухи: місто масовано атакують БпЛА30.05.25, 03:25 • 1146 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Олег Синєгубов
Харківська область
Чугуїв
Brent
$63.18
Bitcoin
$104,886.10
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,335.85
Ethereum
$2,585.22