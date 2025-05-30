росіяни атакували Харківщину дронами: 8 постраждалих, серед них діти

Восьмеро людей постраждали внаслідок ударів росіян по селу Василів Хутір Чугуївської громади на Харківщині. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.

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За його словами, ворог атакував населений пункт ударними дронами.

На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини - уточнив Синєгубов.

Раніше Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики зі сходу. О 3:00 там повідомили про "швидкісну ціль на Харківщині".

Нагадаємо

Напередодні армія рф атакувала ракетами Харківщину - у передмісті Чугуєва пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини і закликав не ігнорувати сигналів тривоги.

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