ЗСУ не мають антидронових сіток у Харківській та Сумській областях - Жорін
Київ • УНН
За словами Максима Жоріна, на прикордонних територіях не приділяють належної уваги проблемі антидронових сіток. Поза зоною відповідальності підрозділів їх немає, хоча FPV-дрони сягають 40 км.
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що ані в Харківській, ані в Сумській областях в питанні антидронових сіток ЗСУ майже не зрушили з місця. Про це він повідомив на сторінці в Telegram, передає УНН.
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За словами Жоріна, цій проблемі належної уваги на прикордонних територіях не приділяють.
Якщо ми говоримо про лінію фронту, наприклад, на Куп’янському напрямку, то сітки є виключно на тих ділянках, де про це потурбувалися безпосередньо підрозділи, які там стоять
Він додав: за межами підрозділів нічого немає, хоча глибина роботи FPV-дрона вже сягає 40 км.
Дуже б хотілось побачити якийсь вже рух. Це ж не далекобійні ракети, яких треба чекати з-за кордону
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на Максима Жоріна повідомляв, що створення росіянами "буферної зони" призведе до втрати територій та боїв за Суми і Харків.