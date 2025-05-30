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ЗСУ не мають антидронових сіток у Харківській та Сумській областях - Жорін

Київ • УНН

 • 3640 перегляди

За словами Максима Жоріна, на прикордонних територіях не приділяють належної уваги проблемі антидронових сіток. Поза зоною відповідальності підрозділів їх немає, хоча FPV-дрони сягають 40 км.

ЗСУ не мають антидронових сіток у Харківській та Сумській областях - Жорін

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що ані в Харківській, ані в Сумській областях в питанні антидронових сіток ЗСУ майже не зрушили з місця. Про це він повідомив на сторінці в Telegram, передає УНН.

Деталі

За словами Жоріна, цій проблемі належної уваги на прикордонних територіях не приділяють.

Якщо ми говоримо про лінію фронту, наприклад, на Куп’янському напрямку, то сітки є виключно на тих ділянках, де про це потурбувалися безпосередньо підрозділи, які там стоять

– зазначив Жорін.

Він додав: за межами підрозділів нічого немає, хоча глибина роботи FPV-дрона вже сягає 40 км.

Дуже б хотілось побачити якийсь вже рух. Це ж не далекобійні ракети, яких треба чекати з-за кордону

 – підкреслив Жорін.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на Максима Жоріна повідомляв, що створення росіянами "буферної зони" призведе до втрати територій та боїв за Суми і Харків.

Євген Устименко

Євген Устименко

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