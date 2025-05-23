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Почнуться бої за Суми і Харків: Жорін вказав на головні небезпеки "буферної зони" путіна

Київ • УНН

 • 2388 перегляди

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін вважає, що створення буферної зони призведе до втрати територій та боїв за Суми і Харків. Путін планує захопити Сумську область.

Почнуться бої за Суми і Харків: Жорін вказав на головні небезпеки "буферної зони" путіна

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін переконаний, що у разі створення "буферної зони" в кількох областях, ці території, по факту, будуть російськими. Тоді доведеться готуватися до боїв за Суми і Харків, пише УНН з посиланням на сторінку Жоріна в Telegram.

Деталі

"Буферна зона" в кількох областях для нас - це катастрофа. Тому що не буде ніякої "буферної зони" - це вже по факту будуть їхні території. росіяни ж навіть не приховують, що планують рухатись далі

- зазначив Жорін.

Він додав, що у разі створення "буферної зони", Україні доведеться готуватися до боїв за Суми і Харків.

В такому разі можна одразу готуватись до боїв за Суми та Харків

- підкреслив військовий.

Доповнення

Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що заяви путіна про "буферну зону" підривають зусилля з припинення вогню та просування миру. Він підкреслив, що путін залишається єдиною причиною продовження війни.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор володимир путін планує захопити Суми та анексувати Сумську область. Про це йшлось під час зустрічі з керівництвом муніципалітетів курської області. Голова глушковського району павло золотарьов звернувся до путіна з проханням створити "буферну зону" в Сумській області.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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