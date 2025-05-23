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Начнутся бои за Сумы и Харьков: Жорин указал на главные опасности "буферной зоны" путина

Киев • УНН

 • 1626 просмотра

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин считает, что создание буферной зоны приведет к потере территорий и боям за Сумы и Харьков. Путин планирует захватить Сумскую область.

Начнутся бои за Сумы и Харьков: Жорин указал на главные опасности "буферной зоны" путина

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин убежден, что в случае создания "буферной зоны" в нескольких областях, эти территории, по факту, будут российскими. Тогда придется готовиться к боям за Сумы и Харьков, пишет УНН со ссылкой на страницу Жорина в Telegram.

Детали

"Буферная зона" в нескольких областях для нас - это катастрофа. Потому что не будет никакой "буферной зоны" - это уже по факту будут их территории. россияне же даже не скрывают, что планируют двигаться дальше

- отметил Жорин.

Он добавил, что в случае создания "буферной зоны", Украине придется готовиться к боям за Сумы и Харьков.

В таком случае можно сразу готовиться к боям за Сумы и Харьков

- подчеркнул военный.

Дополнение

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что заявления путина о "буферной зоне" подрывают усилия по прекращению огня и продвижению мира. Он подчеркнул, что путин остается единственной причиной продолжения войны.

По данным Института изучения войны (ISW), российский диктатор владимир путин планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область. Об этом шла речь во время встречи с руководством муниципалитетов курской области. Глава глушковского района павел золотарев обратился к путину с просьбой создать "буферную зону" в Сумской области.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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