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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 4896 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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"Рік тому теж лякав": у РНБО відреагували на нові заяви путіна про "буферну зону"

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що путін не хоче припиняти вогонь, створюючи "буферну зону".

"Рік тому теж лякав": у РНБО відреагували на нові заяви путіна про "буферну зону"

російський диктатор володимир путін заявами про створення "буферної зони" між Україною та рф демонструє, що не хоче припиняти вогонь. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Про буферну зону путін вже каже не вперше, рік тому щось не склалось в нього з цим, хоч теж лякав. Зараз просто демонструє, що не хоче припиняти вогонь 

- зазначив Коваленко.

Раніше

російський диктатор володимир путін оголосив про створення т.зв "буферної зони" між росією і Україною.

Нагадаємо

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор володимир путін планує захопити Суми та анексувати Сумську область. Про це йшлось під час зустрічі з керівництвом муніципалітетів курської області. Голова глушковського району павло золотарьов звернувся до путіна з проханням створити буферну зону в Сумській області.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
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