"Рік тому теж лякав": у РНБО відреагували на нові заяви путіна про "буферну зону"

російський диктатор володимир путін заявами про створення "буферної зони" між Україною та рф демонструє, що не хоче припиняти вогонь. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Про буферну зону путін вже каже не вперше, рік тому щось не склалось в нього з цим, хоч теж лякав. Зараз просто демонструє, що не хоче припиняти вогонь