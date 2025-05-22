"Робота йде": путін оголосив про створення "буферної зони" між росією та Україною

російський диктатор володимир путін оголосив про створення т.зв "буферної зони" між росією і Україною. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

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Вже говорив, що було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордонів. Наші збройні сили зараз це завдання вирішують. Активно пригнічуються вогневі точки супротивника. Робота йде – заявив диктатор.

Нагадаємо

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор володимир путін планує захопити Суми та анексувати Сумську область. Про це йшлось під час зустрічі з керівництвом муніципалітетів курської області. Голова глушковського району павло золотарьов звернувся до путіна з проханням створити буферну зону в Сумській області.