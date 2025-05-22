"Работа идёт": путин объявил о создании "буферной зоны" между россией и Украиной
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин заявил о создании "буферной зоны" вдоль границ с Украиной. По данным ISW, он планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область.
российский диктатор владимир путин объявил о создании т.н. "буферной зоны" между россией и Украиной. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.
Детали
Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет
Напомним
По данным Института изучения войны (ISW), российский диктатор владимир путин планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область. Об этом шла речь во время встречи с руководством муниципалитетов курской области. Глава глушковского района павел золотарев обратился к путину с просьбой создать буферную зону в Сумской области.