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"Работа идёт": путин объявил о создании "буферной зоны" между россией и Украиной

Киев • УНН

 • 556 просмотра

российский диктатор владимир путин заявил о создании "буферной зоны" вдоль границ с Украиной. По данным ISW, он планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область.

"Работа идёт": путин объявил о создании "буферной зоны" между россией и Украиной

российский диктатор владимир путин объявил о создании т.н. "буферной зоны" между россией и Украиной. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет

– заявил диктатор.

Напомним

По данным Института изучения войны (ISW), российский диктатор владимир путин планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область. Об этом шла речь во время встречи с руководством муниципалитетов курской области. Глава глушковского района павел золотарев обратился к путину с просьбой создать буферную зону в Сумской области.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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