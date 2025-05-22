"Работа идёт": путин объявил о создании "буферной зоны" между россией и Украиной

российский диктатор владимир путин объявил о создании т.н. "буферной зоны" между россией и Украиной. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника. Работа идет