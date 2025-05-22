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"Год назад тоже пугал": в СНБО отреагировали на новые заявления путина о "буферной зоне"

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что путин не хочет прекращать огонь, создавая "буферную зону".

"Год назад тоже пугал": в СНБО отреагировали на новые заявления путина о "буферной зоне"

российский диктатор владимир путин заявлениями о создании "буферной зоны" между Украиной и рф демонстрирует, что не хочет прекращать огонь. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

О буферной зоне путин уже говорит не впервые, год назад что-то не сложилось у него с этим, хоть тоже пугал. Сейчас просто демонстрирует, что не хочет прекращать огонь 

- отметил Коваленко.

Ранее

российский диктатор владимир путин объявил о создании т.н. "буферной зоны" между россией и Украиной.

Напомним

По данным Института изучения войны (ISW), российский диктатор владимир путин планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область. Об этом шла речь во время встречи с руководством муниципалитетов курской области. Глава глушковского района павел золотарев обратился к путину с просьбой создать буферную зону в Сумской области.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Курская область
Институт изучения войны
Украина
Сумы
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