"Год назад тоже пугал": в СНБО отреагировали на новые заявления путина о "буферной зоне"
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что путин не хочет прекращать огонь, создавая "буферную зону".
российский диктатор владимир путин заявлениями о создании "буферной зоны" между Украиной и рф демонстрирует, что не хочет прекращать огонь. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
О буферной зоне путин уже говорит не впервые, год назад что-то не сложилось у него с этим, хоть тоже пугал. Сейчас просто демонстрирует, что не хочет прекращать огонь
Ранее
российский диктатор владимир путин объявил о создании т.н. "буферной зоны" между россией и Украиной.
Напомним
По данным Института изучения войны (ISW), российский диктатор владимир путин планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область. Об этом шла речь во время встречи с руководством муниципалитетов курской области. Глава глушковского района павел золотарев обратился к путину с просьбой создать буферную зону в Сумской области.