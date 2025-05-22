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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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Сибіга: заяви путіна про "буферну зону" відкидають мирні зусилля

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що заяви путіна про "буферну зону" підривають зусилля з припинення вогню та просування миру. Він підкреслив, що путін залишається єдиною причиною продовження війни.

Сибіга: заяви путіна про "буферну зону" відкидають мирні зусилля

Заяви російського диктатора володимира путіна про "буферну зону" пролунали на тлі активних зусиль щодо досягнення повного і міцного припинення вогню, припинення вбивств і просування миру. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга у Х, передає УНН.

... нагадую світу, що заяви путіна про "буферну зону" пролунали на тлі активних зусиль щодо досягнення повного і міцного припинення вогню, припинення вбивств і просування миру 

- написав Сибіга.

За його словами, ці нові агресивні заяви явно відкидають мирні зусилля і показують, що путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств.

Сибіга додав, що путіну "потрібно зіткнутися з більшим тиском, щоб покласти край цій війні".

"Рік тому теж лякав": у РНБО відреагували на нові заяви путіна про "буферну зону"22.05.2025, 18:22 • 1486 переглядiв

Раніше

російський диктатор володимир путін оголосив про створення т.зв. "буферної зони" між росією та Україною.

Нагадаємо

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор володимир путін планує захопити Суми та анексувати Сумську область. Про це йшлося під час зустрічі з керівництвом муніципалітетів курської області. Голова глушківського району павло золотарьов звернувся до путіна з проханням створити буферну зону в Сумській області.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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