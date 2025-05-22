Сибіга: заяви путіна про "буферну зону" відкидають мирні зусилля

Заяви російського диктатора володимира путіна про "буферну зону" пролунали на тлі активних зусиль щодо досягнення повного і міцного припинення вогню, припинення вбивств і просування миру. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга у Х, передає УНН.

... нагадую світу, що заяви путіна про "буферну зону" пролунали на тлі активних зусиль щодо досягнення повного і міцного припинення вогню, припинення вбивств і просування миру - написав Сибіга.

За його словами, ці нові агресивні заяви явно відкидають мирні зусилля і показують, що путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств.

Сибіга додав, що путіну "потрібно зіткнутися з більшим тиском, щоб покласти край цій війні".

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російський диктатор володимир путін оголосив про створення т.зв. "буферної зони" між росією та Україною.

Нагадаємо

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор володимир путін планує захопити Суми та анексувати Сумську область. Про це йшлося під час зустрічі з керівництвом муніципалітетів курської області. Голова глушківського району павло золотарьов звернувся до путіна з проханням створити буферну зону в Сумській області.