Сибига: заявления путина о "буферной зоне" отвергают мирные усилия
Киев • УНН
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что заявления путина о "буферной зоне" подрывают усилия по прекращению огня и продвижению мира. Он подчеркнул, что путин остается единственной причиной продолжения войны.
Заявления российского диктатора владимира путина о "буферной зоне" прозвучали на фоне активных усилий по достижению полного и прочного прекращения огня, прекращению убийств и продвижению мира. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в Х, передает УНН.
... напоминаю миру, что заявления путина о "буферной зоне" прозвучали на фоне активных усилий по достижению полного и прочного прекращения огня, прекращению убийств и продвижению мира
По его словам, эти новые агрессивные заявления явно отвергают мирные усилия и показывают, что путин был и остается единственной причиной продолжения убийств.
Сибига добавил, что путину "нужно столкнуться с большим давлением, чтобы положить конец этой войне".
"Год назад тоже пугал": в СНБО отреагировали на новые заявления путина о "буферной зоне"22.05.2025, 18:22 • 1480 просмотров
Ранее
российский диктатор владимир путин объявил о создании т.н. "буферной зоны" между россией и Украиной.
Напомним
По данным Института изучения войны (ISW), российский диктатор владимир путин планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область. Об этом шла речь во время встречи с руководством муниципалитетов курской области. Глава глушковского района павел золотарев обратился к путину с просьбой создать буферную зону в Сумской области.