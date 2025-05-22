Сибига: заявления путина о "буферной зоне" отвергают мирные усилия

Заявления российского диктатора владимира путина о "буферной зоне" прозвучали на фоне активных усилий по достижению полного и прочного прекращения огня, прекращению убийств и продвижению мира. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в Х, передает УНН.

... напоминаю миру, что заявления путина о "буферной зоне" прозвучали на фоне активных усилий по достижению полного и прочного прекращения огня, прекращению убийств и продвижению мира - написал Сибига.

По его словам, эти новые агрессивные заявления явно отвергают мирные усилия и показывают, что путин был и остается единственной причиной продолжения убийств.

Сибига добавил, что путину "нужно столкнуться с большим давлением, чтобы положить конец этой войне".

"Год назад тоже пугал": в СНБО отреагировали на новые заявления путина о "буферной зоне"

Ранее

российский диктатор владимир путин объявил о создании т.н. "буферной зоны" между россией и Украиной.

Напомним

По данным Института изучения войны (ISW), российский диктатор владимир путин планирует захватить Сумы и аннексировать Сумскую область. Об этом шла речь во время встречи с руководством муниципалитетов курской области. Глава глушковского района павел золотарев обратился к путину с просьбой создать буферную зону в Сумской области.